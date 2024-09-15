Букалов Иван Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Рождение ребёнка
1747
Дочь: (Букалова) Татьяна Иванова
Мать ребёнка: (Косырева) Авдотья Минаева
Рождение ребёнка
1751
Сын: Букалов Казма Иванов
Мать ребёнка: (Косырева) Авдотья Минаева
Рождение ребёнка
1753
Сын: Букалов Архип Иванов
Мать ребёнка: (Косырева) Авдотья Минаева
Репецкая Плата, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Репецкая Плата
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Букалова) Агафья Иванова
Мать ребёнка: (Косырева) Авдотья Минаева
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: (Косырева) Авдотья Минаева
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: (Косырева) Авдотья Минаева
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: (Косырева) Авдотья Минаева