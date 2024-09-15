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Букалов Иван Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Букалов Никифор Игнатов

Мать: Букалов (Вдова Василья Подколзина) Агафья Васильева

Рождение ребёнка
1747

Дочь: (Букалова) Татьяна Иванова

Мать ребёнка: (Косырева) Авдотья Минаева

Рождение ребёнка
1751

Сын: Букалов Казма Иванов

Мать ребёнка: (Косырева) Авдотья Минаева

Рождение ребёнка
1753

Сын: Букалов Архип Иванов

Мать ребёнка: (Косырева) Авдотья Минаева

Репецкая Плата, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Репецкая Плата
Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Букалова) Агафья Иванова

Мать ребёнка: (Косырева) Авдотья Минаева

Рождение ребёнка
1760

Сын: Букалов Илларион Иванов

Мать ребёнка: (Косырева) Авдотья Минаева

Рождение ребёнка
1760

Сын: Букалов Емельян Иванов

Мать ребёнка: (Косырева) Авдотья Минаева

Рождение ребёнка
1761

Сын: Букалов Лукьян Иванов

Мать ребёнка: (Косырева) Авдотья Минаева

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