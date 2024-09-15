Букалов (Вдова Василья Подколзина) Агафья Васильева
Место рожденияСтужень, Курская Область, Россия
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Отец ребёнка: Букалов Никифор Игнатов
Рождение ребёнка
1737
Сын: Букалов Алексей Никифоров
Отец ребёнка: Букалов Никифор Игнатов
Рождение ребёнка
1742
Сын: Букалов Никифор Никифоров
Отец ребёнка: Букалов Никифор Игнатов
Смерть
Неизвестно