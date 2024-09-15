Букалов (Вдова Василья Подколзина) Агафья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букалов (Вдова Василья Подколзина) Агафья Васильева

Место рождения

Стужень, Курская Область, Россия

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Букалов Иван Никифорович

Отец ребёнка: Букалов Никифор Игнатов

Рождение ребёнка
1737

Сын: Букалов Алексей Никифоров

Отец ребёнка: Букалов Никифор Игнатов

Рождение ребёнка
1742

Сын: Букалов Никифор Никифоров

Отец ребёнка: Букалов Никифор Игнатов

Смерть
Неизвестно

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