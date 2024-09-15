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Букалов Никифор Игнатов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

1762

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Букалов Игнат Гордеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Букалов Иван Никифорович

Мать ребёнка: Букалов (Вдова Василья Подколзина) Агафья Васильева

Рождение ребёнка
1737

Сын: Букалов Алексей Никифоров

Мать ребёнка: Букалов (Вдова Василья Подколзина) Агафья Васильева

Рождение ребёнка
1742

Сын: Букалов Никифор Никифоров

Мать ребёнка: Букалов (Вдова Василья Подколзина) Агафья Васильева

Смерть
1762

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