Букалов Никифор Игнатов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смерти1762
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Букалов Игнат Гордеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Мать ребёнка: Букалов (Вдова Василья Подколзина) Агафья Васильева
Рождение ребёнка
1737
Сын: Букалов Алексей Никифоров
Мать ребёнка: Букалов (Вдова Василья Подколзина) Агафья Васильева
Рождение ребёнка
1742
Сын: Букалов Никифор Никифоров
Мать ребёнка: Букалов (Вдова Василья Подколзина) Агафья Васильева
Смерть
1762