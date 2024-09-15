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(Косырева) Авдотья Минаева

Место рождения

Пузачи, Мантуровский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Пузачи, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Пузачи, Курская губ
Рождение ребёнка
1747

Дочь: (Букалова) Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Букалов Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1751

Сын: Букалов Казма Иванов

Отец ребёнка: Букалов Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1753

Сын: Букалов Архип Иванов

Отец ребёнка: Букалов Иван Никифорович

Репецкая Плата, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Репецкая Плата
Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Букалова) Агафья Иванова

Отец ребёнка: Букалов Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Букалов Илларион Иванов

Отец ребёнка: Букалов Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Букалов Емельян Иванов

Отец ребёнка: Букалов Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1761

Сын: Букалов Лукьян Иванов

Отец ребёнка: Букалов Иван Никифорович

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