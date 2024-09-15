(Косырева) Авдотья Минаева
Место рождения
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Пузачи, Курская губ
Рождение ребёнка
1747
Дочь: (Букалова) Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Букалов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1751
Сын: Букалов Казма Иванов
Отец ребёнка: Букалов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1753
Сын: Букалов Архип Иванов
Отец ребёнка: Букалов Иван Никифорович
Репецкая Плата, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Репецкая Плата
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Букалова) Агафья Иванова
Отец ребёнка: Букалов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Букалов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Букалов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Букалов Иван Никифорович