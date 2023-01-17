Новосильцова (Новосильцова) Елизавета Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новосильцов Василий Сергеевич
Мать: Новосильцева Дария
Рождение ребёнка
13.09.1838
Сын: Корнилов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Корнилов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
1841
Сын: Корнилов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Корнилов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Корнилов Владимир
Отец ребёнка: Корнилов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
20.11.1846
Дочь: Ильина Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Корнилов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Волохова Наталья
Отец ребёнка: Корнилов Владимир Алексеевич