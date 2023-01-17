Новосильцова (Новосильцова) Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосильцова (Новосильцова) Елизавета Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новосильцов Василий Сергеевич

Мать: Новосильцева Дария

Рождение ребёнка
13.09.1838

Сын: Корнилов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Корнилов Владимир Алексеевич

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Корнилов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Корнилов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Корнилов Владимир

Отец ребёнка: Корнилов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
20.11.1846

Дочь: Ильина Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Корнилов Владимир Алексеевич

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Волохова Наталья

Отец ребёнка: Корнилов Владимир Алексеевич

Николаев, Миколаївська область
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