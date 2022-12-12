Корнилов Владимир Алексеевич
Место рожденияTver Oblast, Russia
Дата рождения13.02.1806
Дата смерти05.10.1854
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Tver Oblast, Russia
Рождение ребёнка
13.09.1838
Сын: Корнилов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Новосильцова Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Корнилов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Новосильцова Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Корнилов Владимир
Мать ребёнка: Новосильцова Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
20.11.1846
Дочь: Ильина Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Новосильцова Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Волохова Наталья
Мать ребёнка: Новосильцова Елизавета Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
вице-адмирал русского флота, герой Крымской войны
Смерть
05.10.1854
Похороны
Неизвестно