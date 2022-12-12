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Корнилов Владимир Алексеевич

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Место рождения

Tver Oblast, Russia

Дата рождения

13.02.1806

Дата смерти

05.10.1854

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Tver Oblast, Russia
Рождение ребёнка
13.09.1838

Сын: Корнилов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Новосильцова Елизавета Васильевна

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Корнилов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Новосильцова Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Корнилов Владимир

Мать ребёнка: Новосильцова Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
20.11.1846

Дочь: Ильина Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Новосильцова Елизавета Васильевна

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Волохова Наталья

Мать ребёнка: Новосильцова Елизавета Васильевна

Николаев, Миколаївська область
Работа или профессия
Неизвестно
вице-адмирал русского флота, герой Крымской войны
Смерть
05.10.1854
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Похороны
Неизвестно
Севастополь, Города, Таврическая губерния
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