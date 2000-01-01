Новосильцов Василий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти08.03.1853
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Супонёва Варвара
Мать ребёнка: Новосильцева Дария
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Новосильцева Дария
Рождение ребёнка
1824
Сын: Новосильцев Василий
Мать ребёнка: Новосильцева Дария
Работа или профессия
Неизвестно
сенатор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новосильцова Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Новосильцева Дария
Смерть
08.03.1853