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Новосильцов Василий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

08.03.1853

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Новосильцев Сергей Николаевич

Мать: Новосильцева Варвара Филипповна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Супонёва Варвара

Мать ребёнка: Новосильцева Дария

Рождение ребёнка
1823

Сын: Новосильцев Александр

Мать ребёнка: Новосильцева Дария

Рождение ребёнка
1824

Сын: Новосильцев Василий

Мать ребёнка: Новосильцева Дария

Работа или профессия
Неизвестно
сенатор
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новосильцова Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Новосильцева Дария

Смерть
08.03.1853
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