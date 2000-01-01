Новосильцева (Наумова) Дария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосильцева (Наумова) Дария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

1826

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Супонёва Варвара

Отец ребёнка: Новосильцов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1823

Сын: Новосильцев Александр

Отец ребёнка: Новосильцов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Новосильцев Василий

Отец ребёнка: Новосильцов Василий Сергеевич

Работа или профессия
Неизвестно
фрейлины Выс. Двора; кавалерственная дама орд. Екатерины 2 ст. (15.10.1854); владелица родового им. в Козловском у. Тамбовской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новосильцова Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Новосильцов Василий Сергеевич

Смерть
1826
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