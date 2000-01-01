Новосильцева (Наумова) Дария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Супонёва Варвара
Отец ребёнка: Новосильцов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Новосильцов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Новосильцев Василий
Отец ребёнка: Новосильцов Василий Сергеевич
Работа или профессия
Неизвестно
фрейлины Выс. Двора; кавалерственная дама орд. Екатерины 2 ст. (15.10.1854); владелица родового им. в Козловском у. Тамбовской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новосильцова Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Новосильцов Василий Сергеевич
Смерть
1826