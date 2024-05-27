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Стафеев Сергей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Стафеев Павел Васильев

Мать: Стафеева (Первушина) Евфимия Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стафеев Илия Сергеев

Мать ребёнка: Стафеева (Лодейщикова) Параскева Иоановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стафеев Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Стафеева (Лодейщикова) Параскева Иоановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стафеев Стефан Сергеевич

Мать ребёнка: Стафеева (Лодейщикова) Параскева Иоановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Стафеева) Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Стафеева (Лодейщикова) Параскева Иоановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стафеева (Лодейщикова) Параскева Иоановна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.02.1884

Дочь: Черепанова (Стафеева) Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Стафеева (Лодейщикова) Параскева Иоановна

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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