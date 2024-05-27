Стафеев Сергей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стафеев Илия Сергеев
Мать ребёнка: Стафеева (Лодейщикова) Параскева Иоановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Стафеева (Лодейщикова) Параскева Иоановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Стафеева (Лодейщикова) Параскева Иоановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Стафеева) Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Стафеева (Лодейщикова) Параскева Иоановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.02.1884
Дочь: Черепанова (Стафеева) Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Стафеева (Лодейщикова) Параскева Иоановна
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно