Стафеева (Лодейщикова) Параскева Иоановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стафеева (Лодейщикова) Параскева Иоановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Лодейщиков Иоан Михайлов

Мать: Лодейщикова (Стафеева) Мария Егорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стафеев Илия Сергеев

Отец ребёнка: Стафеев Сергей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стафеев Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Стафеев Сергей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стафеев Стефан Сергеевич

Отец ребёнка: Стафеев Сергей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Стафеева) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Стафеев Сергей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стафеев Сергей Павлович

Рождение ребёнка
29.02.1884

Дочь: Черепанова (Стафеева) Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Стафеев Сергей Павлович

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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