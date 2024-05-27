Черепанова (Стафеева) Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанова (Стафеева) Анастасия Сергеевна

Место рождения

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

29.02.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1884

Отец: Стафеев Сергей Павлович

Мать: Стафеева (Лодейщикова) Параскева Иоановна

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черепанова) Харитина Васильевна

Отец ребёнка: Черепанов Василий Федоров

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черепанов Василий Федоров

Место жительства
Неизвестно
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
29.06.1905

Сын: Черепанов Петр Васильев

Отец ребёнка: Черепанов Василий Федоров

Рождение ребёнка
18.11.1906

Дочь: Пулькина (Черепанова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Черепанов Василий Федоров

Рождение ребёнка
1909

Сын: Черепанов Иоан Васильевич

Отец ребёнка: Черепанов Василий Федоров

Рождение ребёнка
02.06.1910

Сын: Черепанов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Черепанов Василий Федоров

Рождение ребёнка
01.06.1912

Сын: Черепанов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Черепанов Василий Федоров

Рождение ребёнка
19.05.1914

Сын: Черепанов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Черепанов Василий Федоров

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.02.1918

Дочь: (Черепанова) Марина Васильева

Отец ребёнка: Черепанов Василий Федоров

Рождение ребёнка
15.08.1925

Дочь: (Плеханова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Черепанов Василий Федоров

Смерть
Неизвестно
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

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