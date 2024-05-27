Черепанова (Стафеева) Анастасия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения29.02.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1884
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Черепанова) Харитина Васильевна
Отец ребёнка: Черепанов Василий Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.06.1905
Отец ребёнка: Черепанов Василий Федоров
Рождение ребёнка
18.11.1906
Дочь: Пулькина (Черепанова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Черепанов Василий Федоров
Рождение ребёнка
1909
Сын: Черепанов Иоан Васильевич
Отец ребёнка: Черепанов Василий Федоров
Рождение ребёнка
02.06.1910
Сын: Черепанов Павел Васильевич
Отец ребёнка: Черепанов Василий Федоров
Рождение ребёнка
01.06.1912
Сын: Черепанов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Черепанов Василий Федоров
Рождение ребёнка
19.05.1914
Сын: Черепанов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Черепанов Василий Федоров
Рождение ребёнка
22.02.1918
Дочь: (Черепанова) Марина Васильева
Отец ребёнка: Черепанов Василий Федоров
Рождение ребёнка
15.08.1925
Дочь: (Плеханова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Черепанов Василий Федоров
Смерть
Неизвестно