Черепанов Григорий Васильевич
Место рожденияСкорее всего в деревне Огнево( челябинская область)
Дата рождения01.06.1912
Дата смерти15.10.1975
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черепанов Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черепанов Геннадий Григорьевич
Мать ребёнка: (Колташева) Александра Кондратьевна
Рождение ребёнка
03.08.1935
Дочь: Гатиятуллина (Черепанова) Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: (Колташева) Александра Кондратьевна
Усть-Караболка, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1938
Сын: Черепанов Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: (Колташева) Александра Кондратьевна
Смерть
15.10.1975
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область