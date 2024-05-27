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Черепанов Григорий Васильевич

Место рождения

Скорее всего в деревне Огнево( челябинская область)

Дата рождения

01.06.1912

Дата смерти

15.10.1975

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1912

Отец: Черепанов Василий Федоров

Мать: Черепанова (Стафеева) Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепанов Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепанов Геннадий Григорьевич

Мать ребёнка: (Колташева) Александра Кондратьевна

Рождение ребёнка
03.08.1935

Дочь: Гатиятуллина (Черепанова) Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: (Колташева) Александра Кондратьевна

Усть-Караболка, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Черепанов Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: (Колташева) Александра Кондратьевна

Смерть
15.10.1975
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область

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