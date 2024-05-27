Гатиятуллина (Черепанова) Валентина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения03.08.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гатиятуллин Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Гатиятуллин Галимжан Ахмеджанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гатиятуллин Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Гатиятуллин Галимжан Ахмеджанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Черепанова) Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Гатиятуллин Галимжан Ахмеджанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1956
Дочь: Бобина (Черепанова) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.03.1959
Дочь: Артамонова (Черепанова) Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Гатиятуллин Галимжан Ахмеджанович
Рождение ребёнка
21.04.1962
Дочь: Баландина (Черепанова) Светлана Григорьевна
Отец ребёнка: Гатиятуллин Галимжан Ахмеджанович
Смерть
Неизвестно