Гатиятуллина (Черепанова) Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гатиятуллина (Черепанова) Валентина Григорьевна

Место рождения

Усть-Караболка, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

03.08.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1935

Отец: Черепанов Григорий Васильевич

Мать: (Колташева) Александра Кондратьевна

Усть-Караболка, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гатиятуллин Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Гатиятуллин Галимжан Ахмеджанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гатиятуллин Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Гатиятуллин Галимжан Ахмеджанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черепанова) Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Гатиятуллин Галимжан Ахмеджанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гатиятуллин Галимжан Ахмеджанович

Место жительства
Неизвестно
Усть-Караболка, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.01.1956

Дочь: Бобина (Черепанова) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.03.1959

Дочь: Артамонова (Черепанова) Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Гатиятуллин Галимжан Ахмеджанович

Рождение ребёнка
21.04.1962

Дочь: Баландина (Черепанова) Светлана Григорьевна

Отец ребёнка: Гатиятуллин Галимжан Ахмеджанович

Смерть
Неизвестно
Усть-Караболка, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

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