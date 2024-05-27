(Колташева) Александра Кондратьевна
Место рожденияРоссия, Свердловская обл, совхоз Бородинский( скорее всего)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.05.1974
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колташев Кондратий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Колтышева) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черепанов Геннадий Григорьевич
Отец ребёнка: Черепанов Григорий Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1935
Дочь: Гатиятуллина (Черепанова) Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Черепанов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1938
Сын: Черепанов Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Черепанов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
29.07.1945
Дочь: Мещерякова (Колтышева) Надежда Александровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
07.05.1974
(Справа вдоль главной дороги)