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(Колташева) Александра Кондратьевна

Место рождения

Россия, Свердловская обл, совхоз Бородинский( скорее всего)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.05.1974

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колташев Кондратий

Мать: (Бородина ???) ??? (Запрос)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Колтышева) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепанов Геннадий Григорьевич

Отец ребёнка: Черепанов Григорий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1935

Дочь: Гатиятуллина (Черепанова) Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Черепанов Григорий Васильевич

Усть-Караболка, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Черепанов Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Черепанов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
29.07.1945

Дочь: Мещерякова (Колтышева) Надежда Александровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
07.05.1974
Усть-Караболка, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
(Справа вдоль главной дороги)

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