Гатиятуллин Галимжан Ахмеджанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГатиятуллин Галимжан Ахмеджанович

Гатиятуллин Галимжан Ахмеджанович

Место рождения

Усманова, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

17.11.1935

Дата смерти

05.03.1998

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1935

Отец: Гатиятуллин(Гатиатулин) Ахмеджан

Мать: Гатиатулина (Хуснутдинова) Нагима

Усманова, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гатиятуллин Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Гатиятуллина (Черепанова) Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гатиятуллин Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Гатиятуллина (Черепанова) Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черепанова) Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Гатиятуллина (Черепанова) Валентина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гатиятуллина (Черепанова) Валентина Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Усть-Караболка, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.03.1959

Дочь: Артамонова (Черепанова) Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Гатиятуллина (Черепанова) Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
21.04.1962

Дочь: Баландина (Черепанова) Светлана Григорьевна

Мать ребёнка: Гатиятуллина (Черепанова) Валентина Григорьевна

Смерть
05.03.1998
Усть-Караболка, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.