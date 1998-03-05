Гатиятуллин Галимжан Ахмеджанович
Место рождения
Дата рождения17.11.1935
Дата смерти05.03.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Черепанова) Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Гатиятуллина (Черепанова) Валентина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.03.1959
Рождение ребёнка
21.04.1962
Смерть
05.03.1998