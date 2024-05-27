Стафеев Павел Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1848
Сын: Стафеев Иоан Павлов
Мать ребёнка: Стафеева (Первушина) Евфимия Петрова
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Стафеева (Первушина) Евфимия Петрова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Стафеева) Марина Павлова
Мать ребёнка: Стафеева (Первушина) Евфимия Петрова
Смерть
Неизвестно