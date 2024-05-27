Стафеев Павел Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтафеев Павел Васильев

Стафеев Павел Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стафеев Василий Игнатьев

Мать: Стафеева (Сумина) Лукия Мартынова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стафеева (Первушина) Евфимия Петрова

Место жительства
Неизвестно
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Стафеев Иоан Павлов

Мать ребёнка: Стафеева (Первушина) Евфимия Петрова

Рождение ребёнка
1852

Сын: Стафеев Сергей Павлович

Мать ребёнка: Стафеева (Первушина) Евфимия Петрова

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Стафеева) Марина Павлова

Мать ребёнка: Стафеева (Первушина) Евфимия Петрова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.