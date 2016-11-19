Толстой Владимир Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1923
Дата смерти19.11.2016
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1923
Рождение ребёнка
05.02.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Виноградова Надежда Анатольевна
Рождение ребёнка
27.12.1956
Сын: Толстой Андрей Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.06.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
доктор искуствоведения, действительный член Российской академии художеств
Место жительства
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.11.2016