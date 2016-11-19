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Толстой Владимир Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1923

Дата смерти

19.11.2016

Пол

Мужской

Отец

Мать

1895 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

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1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1923

Отец: Толстой Павел Владимирович

Мать: Толстая Вера Владимировна

Рождение ребёнка
05.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Виноградова Надежда Анатольевна

Рождение ребёнка
27.12.1956

Сын: Толстой Андрей Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.06.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Жена: Виноградова Надежда Анатольевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
доктор искуствоведения, действительный член Российской академии художеств
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Жена: Виноградова Надежда Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова Надежда Анатольевна

Смерть
19.11.2016
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