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Толстой Андрей Владимирович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

27.12.1956

Дата смерти

11.02.2016

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1956

Отец: Толстой Владимир Павлович

Мать: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
российский искусствовед и педагог, директор НИИ теории и истории изобразительных искусств.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
11.02.2016
Москва, город федерального значения Москва
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