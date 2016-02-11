Толстой Андрей Владимирович
Место рождения
Дата рождения27.12.1956
Дата смерти11.02.2016
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1956
Отец: Толстой Владимир Павлович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
российский искусствовед и педагог, директор НИИ теории и истории изобразительных искусств.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
11.02.2016