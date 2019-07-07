Толстая (Юдина) Нина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1929
Дата смерти07.07.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1956
Сын: Толстой Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Толстой Владимир Павлович
Рождение ребёнка
05.06.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Толстой Владимир Павлович
Смерть
07.07.2019