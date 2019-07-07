Толстая (Юдина) Нина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстая (Юдина) Нина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1929

Дата смерти

07.07.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстой Владимир Павлович

Рождение ребёнка
27.12.1956

Сын: Толстой Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Толстой Владимир Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.06.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Толстой Владимир Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.07.2019

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