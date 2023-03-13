Кривошеевъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеевъ Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Кривошеевъ Василей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеева (Баранова) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеева Аксинья Агапова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Кривошеевъ Андрей

Мать ребёнка: Кривошеева Аксинья Агапова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кривошеевъ Михей

Мать ребёнка: Кривошеева Аксинья Агапова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Кривошеевъ Василий

Мать ребёнка: Кривошеева (Баранова) Анна

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Кривошеева) Афимья

Мать ребёнка: Кривошеева (Баранова) Анна

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Кривошеева) Анна

Мать ребёнка: Кривошеева (Баранова) Анна

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

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