Кривошеевъ Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Кривошеевъ Василей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Сын: Кривошеевъ Андрей
Мать ребёнка: Кривошеева Аксинья Агапова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кривошеевъ Михей
Мать ребёнка: Кривошеева Аксинья Агапова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Кривошеевъ Василий
Мать ребёнка: Кривошеева (Баранова) Анна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Кривошеева) Афимья
Мать ребёнка: Кривошеева (Баранова) Анна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Кривошеева) Анна
Мать ребёнка: Кривошеева (Баранова) Анна