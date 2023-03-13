Кривошеева (Баранова) Анна
Место рождения
Дата рождения1770
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Барановъ Емельянъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кривошеевъ Андрей
Рождение ребёнка
1792
Сын: Кривошеевъ Василий
Отец ребёнка: Кривошеевъ Андрей
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Кривошеева) Афимья
Отец ребёнка: Кривошеевъ Андрей
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Кривошеева) Анна
Отец ребёнка: Кривошеевъ Андрей