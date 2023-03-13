Кривошеева (Баранова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривошеева (Баранова) Анна

Кривошеева (Баранова) Анна

Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1770

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Барановъ Емельянъ

Мать: Баранова Наталья Васильева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеевъ Андрей

Рождение ребёнка
1792

Сын: Кривошеевъ Василий

Отец ребёнка: Кривошеевъ Андрей

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Кривошеева) Афимья

Отец ребёнка: Кривошеевъ Андрей

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Кривошеева) Анна

Отец ребёнка: Кривошеевъ Андрей

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.