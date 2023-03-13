Кривошеева Аксинья Агапова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кривошеевъ Андрей
Рождение ребёнка
1777
Сын: Кривошеевъ Андрей
Отец ребёнка: Кривошеевъ Андрей
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кривошеевъ Михей
Отец ребёнка: Кривошеевъ Андрей
Смерть
1790