Кривошеева Аксинья Агапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеева Аксинья Агапова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1753 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеевъ Андрей

Рождение ребёнка
1777

Сын: Кривошеевъ Андрей

Отец ребёнка: Кривошеевъ Андрей

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кривошеевъ Михей

Отец ребёнка: Кривошеевъ Андрей

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
1790
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

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