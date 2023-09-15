Кривошеевъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеевъ Андрей

Место рождения

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Кривошеевъ Андрей

Мать: Кривошеева Аксинья Агапова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Кривошеева Прасковья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Кривошеевъ Федоръ

Мать ребёнка: Кривошеева Прасковья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Кривошеевъ Герасимъ

Мать ребёнка: Кривошеева Прасковья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Кривошеева Прасковья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеева Прасковья

Смерть
1811
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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