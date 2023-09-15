Кривошеевъ Андрей
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Кривошеевъ Андрей
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Устинья
Мать ребёнка: Кривошеева Прасковья
Рождение ребёнка
1797
Сын: Кривошеевъ Федоръ
Мать ребёнка: Кривошеева Прасковья
Рождение ребёнка
1801
Сын: Кривошеевъ Герасимъ
Мать ребёнка: Кривошеева Прасковья
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Кривошеева Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кривошеева Прасковья
Смерть
1811