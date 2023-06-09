Кривошеева (Савастьянова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1773
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Савастьяновъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Кривошеевъ Андрей
Рождение ребёнка
1797
Сын: Кривошеевъ Федоръ
Отец ребёнка: Кривошеевъ Андрей
Рождение ребёнка
1801
Сын: Кривошеевъ Герасимъ
Отец ребёнка: Кривошеевъ Андрей
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Кривошеевъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кривошеевъ Андрей