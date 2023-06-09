Кривошеева (Савастьянова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеева (Савастьянова) Прасковья

Место рождения

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1773

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Савастьяновъ Абрамъ

Мать: Савастьянова Оксинья Никитина

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Кривошеевъ Андрей

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Кривошеевъ Федоръ

Отец ребёнка: Кривошеевъ Андрей

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Кривошеевъ Герасимъ

Отец ребёнка: Кривошеевъ Андрей

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Кривошеевъ Андрей

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеевъ Андрей