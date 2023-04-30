Хайринисо Каримовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти01.09.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.07.1964
Сын: Худойдодов Абдували Джалолович
Отец ребёнка: Джалол Худойдод
Рождение ребёнка
1973
Сын: Худойдодов Махмадамин Джалолович
Отец ребёнка: Джалол Худойдод
Рождение ребёнка
21.03.1975
Сын: Худойдодов Абдулмумин Джалолович
Отец ребёнка: Джалол Худойдод
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Тавакалова Садбаргмо Джалоловна
Отец ребёнка: Джалол Худойдод
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маджидова Оростамо Джалоловна
Отец ребёнка: Джалол Худойдод
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худойдодов Икромиддин Джалолович
Отец ребёнка: Джалол Худойдод
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худойдодов Махмадали Джалолович
Отец ребёнка: Джалол Худойдод
Смерть
01.09.1992