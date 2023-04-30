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Хайринисо Каримовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

01.09.1992

Пол

Женский

Добавил:

БХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1964

Сын: Худойдодов Абдували Джалолович

Отец ребёнка: Джалол Худойдод

Рождение ребёнка
1973

Сын: Худойдодов Махмадамин Джалолович

Отец ребёнка: Джалол Худойдод

Рождение ребёнка
21.03.1975

Сын: Худойдодов Абдулмумин Джалолович

Отец ребёнка: Джалол Худойдод

Рождение ребёнка
1977

Дочь: Тавакалова Садбаргмо Джалоловна

Отец ребёнка: Джалол Худойдод

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маджидова Оростамо Джалоловна

Отец ребёнка: Джалол Худойдод

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худойдодов Икромиддин Джалолович

Отец ребёнка: Джалол Худойдод

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худойдодов Махмадали Джалолович

Отец ребёнка: Джалол Худойдод

Смерть
01.09.1992
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