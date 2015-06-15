Джалол Худойдод
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.1941
Дата смерти15.06.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.07.1964
Сын: Худойдодов Абдували Джалолович
Мать ребёнка: Хайринисо Каримовна
Рождение ребёнка
1973
Сын: Худойдодов Махмадамин Джалолович
Мать ребёнка: Хайринисо Каримовна
Рождение ребёнка
21.03.1975
Сын: Худойдодов Абдулмумин Джалолович
Мать ребёнка: Хайринисо Каримовна
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Тавакалова Садбаргмо Джалоловна
Мать ребёнка: Хайринисо Каримовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маджидова Оростамо Джалоловна
Мать ребёнка: Хайринисо Каримовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худойдодов Икромиддин Джалолович
Мать ребёнка: Хайринисо Каримовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худойдодов Махмадали Джалолович
Мать ребёнка: Хайринисо Каримовна
Смерть
15.06.2015