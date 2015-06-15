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Джалол Худойдод

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1941

Дата смерти

15.06.2015

Пол

Мужской

Добавил:

БХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1964

Сын: Худойдодов Абдували Джалолович

Мать ребёнка: Хайринисо Каримовна

Рождение ребёнка
1973

Сын: Худойдодов Махмадамин Джалолович

Мать ребёнка: Хайринисо Каримовна

Рождение ребёнка
21.03.1975

Сын: Худойдодов Абдулмумин Джалолович

Мать ребёнка: Хайринисо Каримовна

Рождение ребёнка
1977

Дочь: Тавакалова Садбаргмо Джалоловна

Мать ребёнка: Хайринисо Каримовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маджидова Оростамо Джалоловна

Мать ребёнка: Хайринисо Каримовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худойдодов Икромиддин Джалолович

Мать ребёнка: Хайринисо Каримовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худойдодов Махмадали Джалолович

Мать ребёнка: Хайринисо Каримовна

Смерть
15.06.2015
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