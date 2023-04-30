Худойдодов Махмадамин Джалолович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худойдодов Махмадамин Джалолович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1973

Пол

Мужской

Добавил:

БХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973

Отец: Джалол Худойдод

Мать: Хайринисо Каримовна

Рождение ребёнка
22.08.1995

Сын: Худойдодов Махманаби Махмадаминович

Мать ребёнка: Худойдодова Гулбахор Мирзонаимовна

Рождение ребёнка
20.07.1999

Сын: Худойдодов Фирдавс Махмадаминович

Мать ребёнка: Худойдодова Гулбахор Мирзонаимовна

Рождение ребёнка
27.08.2001

Сын: Худойдодов Фаридун Махмадаминович

Мать ребёнка: Худойдодова Гулбахор Мирзонаимовна

Рождение ребёнка
13.10.2009

Дочь: Худойдодова Амина Махмадаминовна

Мать ребёнка: Худойдодова Гулбахор Мирзонаимовна

Рождение ребёнка
11.01.2015

Дочь: Худойдодова Фотима Махмадаминовна

Мать ребёнка: Худойдодова Гулбахор Мирзонаимовна

Рождение ребёнка
24.08.2017

Дочь: Худойдодова Асмоа Махмадаминовна

Мать ребёнка: Худойдодова Гулбахор Мирзонаимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худойдодова Гулбахор Мирзонаимовна

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