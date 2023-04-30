Худойдодов Абдулмумин Джалолович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1975
Отец: Джалол Худойдод
Мать: Хайринисо Каримовна
Рождение ребёнка
01.10.1999
Сын: Худойдодов Саймумин Абдулмуминович
Мать ребёнка: Худойдодова Шабистон Абдукаримовна
Рождение ребёнка
16.05.2001
Сын: Худойдодов Сайдамир Абдулмуминович
Мать ребёнка: Худойдодова Шабистон Абдукаримовна
Рождение ребёнка
10.06.2003
Дочь: Худойдодова Дилноза Абдулмуминовна
Мать ребёнка: Худойдодова Шабистон Абдукаримовна
Рождение ребёнка
03.12.2012
Сын: Худойдодов Сайвали Абдулмуминович
Мать ребёнка: Худойдодова Шабистон Абдукаримовна
Бракосочетание
Неизвестно