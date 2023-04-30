Худойдодов Абдулмумин Джалолович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худойдодов Абдулмумин Джалолович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1975

Пол

Мужской

Добавил:

БХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1975

Отец: Джалол Худойдод

Мать: Хайринисо Каримовна

Рождение ребёнка
01.10.1999

Сын: Худойдодов Саймумин Абдулмуминович

Мать ребёнка: Худойдодова Шабистон Абдукаримовна

Рождение ребёнка
16.05.2001

Сын: Худойдодов Сайдамир Абдулмуминович

Мать ребёнка: Худойдодова Шабистон Абдукаримовна

Рождение ребёнка
10.06.2003

Дочь: Худойдодова Дилноза Абдулмуминовна

Мать ребёнка: Худойдодова Шабистон Абдукаримовна

Рождение ребёнка
03.12.2012

Сын: Худойдодов Сайвали Абдулмуминович

Мать ребёнка: Худойдодова Шабистон Абдукаримовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худойдодова Шабистон Абдукаримовна

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