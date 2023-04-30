Тавакалова Садбаргмо Джалоловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1977
Отец: Джалол Худойдод
Мать: Хайринисо Каримовна
Рождение ребёнка
1998
Дочь: Тавакалова Садафмо Комилджоновна
Отец ребёнка: Тавакалов Комилджон Сафарович
Рождение ребёнка
02.01.2001
Сын: Тавакалов Шахрон Комилджонович
Отец ребёнка: Тавакалов Комилджон Сафарович
Рождение ребёнка
19.07.2004
Сын: Тавакалов Баходур Комилджонович
Отец ребёнка: Тавакалов Комилджон Сафарович
Бракосочетание
Неизвестно