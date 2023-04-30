Тавакалова Садбаргмо Джалоловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тавакалова Садбаргмо Джалоловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1977

Пол

Женский

Добавил:

БХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1977

Отец: Джалол Худойдод

Мать: Хайринисо Каримовна

Рождение ребёнка
1998

Дочь: Тавакалова Садафмо Комилджоновна

Отец ребёнка: Тавакалов Комилджон Сафарович

Рождение ребёнка
02.01.2001

Сын: Тавакалов Шахрон Комилджонович

Отец ребёнка: Тавакалов Комилджон Сафарович

Рождение ребёнка
19.07.2004

Сын: Тавакалов Баходур Комилджонович

Отец ребёнка: Тавакалов Комилджон Сафарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тавакалов Комилджон Сафарович

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