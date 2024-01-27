Богданова (Сысоева) Агафья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Сысоева) Агафья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Сысоев Susoev Михаил Mihail Тихонович Tihonich

Мать: Mary N

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Колова Мария Даниловна

Отец ребёнка: Богданов Данила

Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Вера Даниловна

Отец ребёнка: Богданов Данила

Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Богданов Иван Данилович

Отец ребёнка: Богданов Данила

Смерть
Неизвестно
г. Ашхабад Туркменской ССР
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