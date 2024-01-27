Богданова (Сысоева) Агафья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Колова Мария Даниловна
Отец ребёнка: Богданов Данила
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Вера Даниловна
Отец ребёнка: Богданов Данила
Рождение ребёнка
Около 1917
Отец ребёнка: Богданов Данила
Смерть
Неизвестно
г. Ашхабад Туркменской ССР