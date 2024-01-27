Богданов Данила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Колова Мария Даниловна
Мать ребёнка: Богданова Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Вера Даниловна
Мать ребёнка: Богданова Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1917
Мать ребёнка: Богданова Агафья Михайловна
Смерть
Неизвестно