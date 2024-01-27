Богданов Данила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Данила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Колова Мария Даниловна

Мать ребёнка: Богданова Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Вера Даниловна

Мать ребёнка: Богданова Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Богданов Иван Данилович

Мать ребёнка: Богданова Агафья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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