(Богданова) Вера Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Богданова) Вера Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1892 г.р.

Мать

Около 1893 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: Богданов Данила

Мать: Богданова Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
г. Ашхабад Туркменской ССР
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