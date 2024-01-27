Mary N — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Mary N

Место рождения

RUSSIA

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

RUSSIA
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Tanya Michael

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Михаил Mihail Тихонович Tihonich

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Сысоев Sisoev Василий Vasili Михайлович Mihailich

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Михаил Mihail Тихонович Tihonich

RUSSIA
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Сысоев Susoev Степан Stephan Михайлович Mike

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Михаил Mihail Тихонович Tihonich

in Russia
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Коновалова Матрёна Михайловна

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Михаил Mihail Тихонович Tihonich

Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Шутова Полина Михайловна

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Михаил Mihail Тихонович Tihonich

Рождение ребёнка
05.06.1893

Сын: Сысоев Sisoev Иван Ivan Михайлович Mihailovich

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Михаил Mihail Тихонович Tihonich

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Богданова Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Михаил Mihail Тихонович Tihonich

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Селевёрстова Феодосия Михайловна

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Михаил Mihail Тихонович Tihonich

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Sissoyev Nastia Mihail

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Михаил Mihail Тихонович Tihonich

RUSSIA
Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Михаил Mihail Тихонович Tihonich

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Коновалова? Мария Михайловна

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Михаил Mihail Тихонович Tihonich

Смерть
1953
Los Angeles, Los Angeles, California, USA
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