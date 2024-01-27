Mary N
Место рожденияRUSSIA
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Tanya Michael
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Михаил Mihail Тихонович Tihonich
Сын: Сысоев Sisoev Василий Vasili Михайлович Mihailich
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Михаил Mihail Тихонович Tihonich
Сын: Сысоев Susoev Степан Stephan Михайлович Mike
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Михаил Mihail Тихонович Tihonich
Дочь: Коновалова Матрёна Михайловна
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Михаил Mihail Тихонович Tihonich
Дочь: Шутова Полина Михайловна
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Михаил Mihail Тихонович Tihonich
Сын: Сысоев Sisoev Иван Ivan Михайлович Mihailovich
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Михаил Mihail Тихонович Tihonich
Дочь: Богданова Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Михаил Mihail Тихонович Tihonich
Дочь: Селевёрстова Феодосия Михайловна
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Михаил Mihail Тихонович Tihonich
Дочь: Sissoyev Nastia Mihail
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Михаил Mihail Тихонович Tihonich
Дочь: Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Михаил Mihail Тихонович Tihonich
Дочь: Коновалова? Мария Михайловна
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Михаил Mihail Тихонович Tihonich