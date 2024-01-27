Сысоев Susoev Степан Stephan Михайлович Mike — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСысоев Susoev Степан Stephan Михайлович Mike

Сысоев Susoev Степан Stephan Михайлович Mike

avatar

Место рождения

in Russia

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Сысоев Susoev Михаил Mihail Тихонович Tihonich

Мать: Mary N

in Russia
Рождение ребёнка
Около 01.01.1915

Сын: Сысоев Susoev Михаил Степанович

Мать ребёнка: Анна Hanya Васильевна William Matsve

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
07.08.1917

Дочь: Анна (Нюся) Степановна

Мать ребёнка: Анна Hanya Васильевна William Matsve

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
10.12.1927

Сын: Сысоев Susoev Иван Степанович

Мать ребёнка: Анна Hanya Васильевна William Matsve

Россия, г.Сальск, Ростовская область
Рождение ребёнка
26.12.1929

Дочь: Пешкова Полина Степановна

Мать ребёнка: Анна Hanya Васильевна William Matsve

с.Михайловка Целинский р-н Ростовской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Hanya Васильевна William Matsve

Смерть
1967
г.Пятигорск ул. Розы Люксембург 115in Russia
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close