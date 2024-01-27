Сысоев Susoev Степан Stephan Михайлович Mike
Место рожденияin Russia
Дата рожденияОколо 1886
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
in Russia
Рождение ребёнка
Около 01.01.1915
Сын: Сысоев Susoev Михаил Степанович
Мать ребёнка: Анна Hanya Васильевна William Matsve
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
07.08.1917
Дочь: Анна (Нюся) Степановна
Мать ребёнка: Анна Hanya Васильевна William Matsve
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
10.12.1927
Сын: Сысоев Susoev Иван Степанович
Мать ребёнка: Анна Hanya Васильевна William Matsve
Россия, г.Сальск, Ростовская область
Рождение ребёнка
26.12.1929
Дочь: Пешкова Полина Степановна
Мать ребёнка: Анна Hanya Васильевна William Matsve
с.Михайловка Целинский р-н Ростовской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1967
г.Пятигорск ул. Розы Люксембург 115in Russia