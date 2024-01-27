(Коновалова Conovalov) Анна Hanya Васильевна William Matsve
Место рожденияin Russia
Дата рожденияОколо 1883
Дата смерти28.04.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
in Russia
Рождение ребёнка
Около 01.01.1915
Сын: Сысоев Susoev Михаил Степанович
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Степан Stephan Михайлович Mike
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
07.08.1917
Дочь: Анна (Нюся) Степановна
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Степан Stephan Михайлович Mike
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
10.12.1927
Сын: Сысоев Susoev Иван Степанович
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Степан Stephan Михайлович Mike
Россия, г.Сальск, Ростовская область
Рождение ребёнка
26.12.1929
Дочь: Пешкова Полина Степановна
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Степан Stephan Михайлович Mike
с.Михайловка Целинский р-н Ростовской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.04.1974
in Russia