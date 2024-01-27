(Коновалова Conovalov) Анна Hanya Васильевна William Matsve — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Коновалова Conovalov) Анна Hanya Васильевна William Matsve

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Место рождения

in Russia

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

28.04.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Konovaloff Коновалов Василий Матвеевич

Мать: Лукерья Lukerey Ивановна Ivan

in Russia
Рождение ребёнка
Около 01.01.1915

Сын: Сысоев Susoev Михаил Степанович

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Степан Stephan Михайлович Mike

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
07.08.1917

Дочь: Анна (Нюся) Степановна

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Степан Stephan Михайлович Mike

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
10.12.1927

Сын: Сысоев Susoev Иван Степанович

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Степан Stephan Михайлович Mike

Россия, г.Сальск, Ростовская область
Рождение ребёнка
26.12.1929

Дочь: Пешкова Полина Степановна

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Степан Stephan Михайлович Mike

с.Михайловка Целинский р-н Ростовской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Susoev Степан Stephan Михайлович Mike

Смерть
28.04.1974
in Russia
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