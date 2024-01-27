(Лоскутова Loskutoff) Лукерья Lukerey Ивановна Ivan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лоскутова Loskutoff) Лукерья Lukerey Ивановна Ivan

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1839 г.р.

Мать

1840 г.р.

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Лоскутов Loskutov Иван Ivan Маркелович Merkell

Мать: Лоскутова Мария Яковлевна

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Коновалов Conovalov Иван Ivan Васильевич William Matsve

Отец ребёнка: Konovaloff Коновалов Василий Матвеевич

in Russia
Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Анна Hanya Васильевна William Matsve

Отец ребёнка: Konovaloff Коновалов Василий Матвеевич

in Russia
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Коновалов Conovalov Алексей Васильевич William Matsve

Отец ребёнка: Konovaloff Коновалов Василий Матвеевич

in Russia
Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Коновалов Conovalov Яков Васильевич

Отец ребёнка: Konovaloff Коновалов Василий Матвеевич

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1889

Сын: Коновалов Conovalov Boy 3 William Matsve

Отец ребёнка: Konovaloff Коновалов Василий Матвеевич

in Russia
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Коновалов Conovalov Матвей Matsve Васильевич William Matsve

Отец ребёнка: Konovaloff Коновалов Василий Матвеевич

in Russia
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Сысоева Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Konovaloff Коновалов Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Konovaloff Коновалов Василий Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Konovaloff Коновалов Василий Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Konovaloff Коновалов Василий Матвеевич

Смерть
Неизвестно
Russia
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