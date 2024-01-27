(Лоскутова Loskutoff) Лукерья Lukerey Ивановна Ivan
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1865
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Коновалов Conovalov Иван Ivan Васильевич William Matsve
Отец ребёнка: Konovaloff Коновалов Василий Матвеевич
in Russia
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Анна Hanya Васильевна William Matsve
Отец ребёнка: Konovaloff Коновалов Василий Матвеевич
in Russia
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Коновалов Conovalov Алексей Васильевич William Matsve
Отец ребёнка: Konovaloff Коновалов Василий Матвеевич
in Russia
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Коновалов Conovalov Яков Васильевич
Отец ребёнка: Konovaloff Коновалов Василий Матвеевич
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1889
in Russia
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Коновалов Conovalov Матвей Matsve Васильевич William Matsve
Отец ребёнка: Konovaloff Коновалов Василий Матвеевич
in Russia
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Сысоева Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Konovaloff Коновалов Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Konovaloff Коновалов Василий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Russia