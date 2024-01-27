Коновалов Conovalov Иван Ivan Васильевич William Matsve
Место рожденияin Russia
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
in Russia
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Коновалов Conovalov Семён Иванович
Мать ребёнка: Неизвестно Степановна Steven George
Рождение ребёнка
Около 1907
Мать ребёнка: Неизвестно Степановна Steven George
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Неизвестно Степановна Steven George
Рождение ребёнка
1921
Сын: Коновалов Василий Иванович
Мать ребёнка: Неизвестно Степановна Steven George
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Неизвестно Степановна Steven George
с.Прелестное Целинский р-н Ростовской обл. с.Прелестное
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
in Russia