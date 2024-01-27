Коновалов Conovalov Иван Ivan Васильевич William Matsve — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалов Conovalov Иван Ivan Васильевич William Matsve

Место рождения

in Russia

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Konovaloff Коновалов Василий Матвеевич

Мать: Лукерья Lukerey Ивановна Ivan

in Russia
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Коновалов Conovalov Семён Иванович

Мать ребёнка: Неизвестно Степановна Steven George

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Коновалов Иван Иванович

Мать ребёнка: Неизвестно Степановна Steven George

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Неизвестно Степановна Steven George

Рождение ребёнка
1921

Сын: Коновалов Василий Иванович

Мать ребёнка: Неизвестно Степановна Steven George

Рождение ребёнка
1925

Сын: Коновалов Яков Иванович

Мать ребёнка: Неизвестно Степановна Steven George

с.Прелестное Целинский р-н Ростовской обл. с.Прелестное
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно Степановна Steven George

Смерть
Неизвестно
in Russia
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