Сысоев Sisoev Василий Vasili Михайлович Mihailich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Sisoev Василий Vasili Михайлович Mihailich

Место рождения

RUSSIA

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Сысоев Susoev Михаил Mihail Тихонович Tihonich

Мать: Mary N

RUSSIA
Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Анастасия Nastia Васильевна Mihailovna

Мать ребёнка: ?

Россия
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Сысоев Sisoev Иван Ivan Васильевич Vasili

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Сысоев Sisoev Петр Peter Васильевич Vasili

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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