Сысоев Sisoev Василий Vasili Михайлович Mihailich
Место рожденияRUSSIA
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
RUSSIA
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Анастасия Nastia Васильевна Mihailovna
Мать ребёнка: ?
Россия
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Сысоев Sisoev Иван Ivan Васильевич Vasili
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Сысоев Sisoev Петр Peter Васильевич Vasili
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно