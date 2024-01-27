(Susoev) Tanya Michael — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Susoev) Tanya Michael

Место рождения

Russia Карская обл., с.Ново-Селим

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

06.10.1948

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Сысоев Susoev Михаил Mihail Тихонович Tihonich

Мать: Mary N

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
20.02.1901

Дочь: Ледяева Мария Maria Васильевна Vasillievna

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Василий Vasili Петрович Pete Anekavech

in Russia
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Александрова Прасковья Patricia Васильевна

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Василий Vasili Петрович Pete Anekavech

Рождение ребёнка
20.01.1911

Сын: Богданов Bogdanoff Иван Ivan Васильевич Vasili

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Василий Vasili Петрович Pete Anekavech

in Russia
Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Богданов Bogdanoff Пётр Peter Васильевич William

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Василий Vasili Петрович Pete Anekavech

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Богданов Bogdanoff Михаил Michael Васильевич William

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Василий Vasili Петрович Pete Anekavech

in Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Bogdanoff Василий Vasili Петрович Pete Anekavech

Смерть
06.10.1948
г. Ашхабад Туркменской ССР
Причина смерти: Завалило балкой во время землетрясения в 1ч. ночи. Братья ушли в кино и она легла на кровать брата.
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