(Susoev) Tanya Michael
Место рожденияRussia Карская обл., с.Ново-Селим
Дата рожденияОколо 1885
Дата смерти06.10.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
20.02.1901
Дочь: Ледяева Мария Maria Васильевна Vasillievna
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Василий Vasili Петрович Pete Anekavech
in Russia
Рождение ребёнка
Около 1910
Рождение ребёнка
20.01.1911
Сын: Богданов Bogdanoff Иван Ivan Васильевич Vasili
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Василий Vasili Петрович Pete Anekavech
in Russia
Рождение ребёнка
Около 1912
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Богданов Bogdanoff Михаил Michael Васильевич William
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Василий Vasili Петрович Pete Anekavech
in Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.10.1948
г. Ашхабад Туркменской ССР
Причина смерти: Завалило балкой во время землетрясения в 1ч. ночи. Братья ушли в кино и она легла на кровать брата.