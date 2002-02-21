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Пудовкин Павел

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Место рождения

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.06.1913 ст.

Дата смерти

21.02.2002

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

1919 г.р.

Дети

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1947 г.р.
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Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1913 ст.

Отец: Пудовкин Антип Степанович

Мать: Пудовкина Евдокия Андреевна

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
23.06.1913 ст.
Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
воспреемники: села Болгар крестьянин Михаил Яковлев Пудовкин и того же села крестьянина Кузьмы Пименова жена Клавдия Михайлова
Бракосочетание
16.10.1937

Жена: Пудовкина Пелагея (Полина) Ивановна

Рождение ребёнка
20.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пудовкина Пелагея (Полина) Ивановна

Рождение ребёнка
05.02.1947

Сын: Пудовкин Александр

Мать ребёнка: Пудовкина Пелагея (Полина) Ивановна

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
23.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пудовкина Пелагея (Полина) Ивановна

Рождение ребёнка
20.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пудовкина Пелагея (Полина) Ивановна

Смерть
21.02.2002
Семей, городская администрация Семей, Абайская область

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