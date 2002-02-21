Пудовкин Павел
Место рождения
Дата рождения20.06.1913 ст.
Дата смерти21.02.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1913 ст.
Крещение
23.06.1913 ст.
воспреемники: села Болгар крестьянин Михаил Яковлев Пудовкин и того же села крестьянина Кузьмы Пименова жена Клавдия Михайлова
Бракосочетание
16.10.1937
Рождение ребёнка
20.05.1939
Рождение ребёнка
05.02.1947
Сын: Пудовкин Александр
Мать ребёнка: Пудовкина Пелагея (Полина) Ивановна
Рождение ребёнка
23.12.1948
Рождение ребёнка
20.06.1954
Смерть
21.02.2002