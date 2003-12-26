Пудовкина (Хомутова) Пелагея (Полина) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пудовкина (Хомутова) Пелагея (Полина) Ивановна

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Место рождения

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.09.1919

Дата смерти

26.12.2003

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

Около 1888 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

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1947 г.р.
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Добавил:

ПХ
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Место
Комментарий
Рождение
25.09.1919

Отец: Хомутов Иван Федорович

Мать: Хомутова (Пудовкина) Наталья Ивановна

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZS-NT1Z?i=22&wc=QGX8-YMM%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1588888600&cc=1931806
Бракосочетание
16.10.1937

Муж: Пудовкин Павел

Рождение ребёнка
20.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пудовкин Павел

Рождение ребёнка
05.02.1947

Сын: Пудовкин Александр

Отец ребёнка: Пудовкин Павел

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
23.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пудовкин Павел

Рождение ребёнка
20.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пудовкин Павел

Смерть
26.12.2003
Семей, городская администрация Семей, Абайская область

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