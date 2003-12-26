Пудовкина (Хомутова) Пелагея (Полина) Ивановна
Место рождения
Дата рождения25.09.1919
Дата смерти26.12.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1919
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZS-NT1Z?i=22&wc=QGX8-YMM%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1588888600&cc=1931806
Бракосочетание
16.10.1937
Муж: Пудовкин Павел
Рождение ребёнка
20.05.1939
Рождение ребёнка
05.02.1947
Сын: Пудовкин Александр
Отец ребёнка: Пудовкин Павел
Рождение ребёнка
23.12.1948
Рождение ребёнка
20.06.1954
Смерть
26.12.2003