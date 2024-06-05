Пудовкин Александр 05.02.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пудовкин Александр

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Место рождения

Семей, городская администрация Семей, Абайская область

Дата рождения

05.02.1947

Дата смерти

05.06.2024

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1919 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1947

Отец: Пудовкин Павел

Мать: Пудовкина (Хомутова) Пелагея (Полина) Ивановна

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.10.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.04.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.02.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.06.2024
Боровой, Бийский муниципальный район, Алтайский край

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