Пудовкин Александр
Место рождения
Дата рождения05.02.1947
Дата смерти05.06.2024
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.10.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.04.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.02.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.06.2024
Боровой, Бийский муниципальный район, Алтайский край