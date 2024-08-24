Пудовкин Антип Степанович
Место рожденияБолгары
Дата рождения01.04.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1865 ст.
Отец: не указан
Мать: Матрона Александровна
Болгары
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZM-K8P6?i=10&wc=QPSY-62Q%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1589605492&cc=1931806 незаконнорожденный. Отчество по крестному отцу - Степану Евс... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пудовкина Дарья Ивановна
Бракосочетание
14.02.1888 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZM-2QHC?i=49&wc=QGL5-QBN%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1588884832&cc=1931806
Рождение ребёнка
1891
Сын: Пудовкин Алексей Антипович
Мать ребёнка: Пудовкина Матрона Максимовна
дата вычислена
Рождение ребёнка
24.03.1895 ст.
Дочь: Пудовкина Мария Антиповна
Мать ребёнка: Пудовкина Матрона Максимовна
Рождение ребёнка
21.06.1896 ст.
Сын: Пудовкин Михаил Антипович
Мать ребёнка: Пудовкина Матрона Максимовна
Бракосочетание
17.05.1898 ст.
Жена: Пудовкина Дарья Ивановна
поручители по жених: села Болгар крестьяне Афанасий Евсеев Лимонов и Василий Васильев Гуськов. по невесте: села Болгар крестьяне Филипп Петров Храмков и Павел Алексеев Черынков
Рождение ребёнка
10.01.1900 ст.
Мать ребёнка: Пудовкина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
11.02.1905 ст.
Дочь: Пудовкина Татьяна Антиповна
Мать ребёнка: Пудовкина Дарья Ивановна
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
https://yandex.ru/archive/catalog/97916f90-1d7a-48a2-b919-7f7e75213830/9?snippet=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%A1%D0%BF... Показать все
Рождение ребёнка
1907
Сын: Пудовин Николай Антипович
Мать ребёнка: Пудовкина Дарья Ивановна
дата вычислена
Рождение ребёнка
1910
Сын: Пудовкин Николай Антипович
Мать ребёнка: Пудовкина Дарья Ивановна
дата вычислена
Рождение ребёнка
20.06.1913 ст.
Сын: Пудовкин Павел
Мать ребёнка: Пудовкина Евдокия Андреевна
Смерть
Неизвестно