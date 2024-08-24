Пудовкина (Малыгина) Матрона Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1870
Дата смерти21.03.1898 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Села Красной Слободы крестьянина Максима Симеонова Малыгина дочь
Бракосочетание
14.02.1888 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZM-2QHC?i=49&wc=QGL5-QBN%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1588884832&cc=1931806
Рождение ребёнка
1891
Сын: Пудовкин Алексей Антипович
Отец ребёнка: Пудовкин Антип Степанович
дата вычислена
Рождение ребёнка
24.03.1895 ст.
Дочь: Пудовкина Мария Антиповна
Отец ребёнка: Пудовкин Антип Степанович
Рождение ребёнка
21.06.1896 ст.
Сын: Пудовкин Михаил Антипович
Отец ребёнка: Пудовкин Антип Степанович
Смерть
21.03.1898 ст.
от чахотки