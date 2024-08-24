Пудовкина (Малыгина) Матрона Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пудовкина (Малыгина) Матрона Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1870

Дата смерти

21.03.1898 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Села Красной Слободы крестьянина Максима Симеонова Малыгина дочь
Бракосочетание
14.02.1888 ст.

Муж: Пудовкин Антип Степанович

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZM-2QHC?i=49&wc=QGL5-QBN%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1588884832&cc=1931806
Рождение ребёнка
1891

Сын: Пудовкин Алексей Антипович

Отец ребёнка: Пудовкин Антип Степанович

дата вычислена
Рождение ребёнка
24.03.1895 ст.

Дочь: Пудовкина Мария Антиповна

Отец ребёнка: Пудовкин Антип Степанович

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.06.1896 ст.

Сын: Пудовкин Михаил Антипович

Отец ребёнка: Пудовкин Антип Степанович

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
21.03.1898 ст.
Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от чахотки

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