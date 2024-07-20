Пудовкина Мария Антиповна
Место рождения
Дата рождения24.03.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1895 ст.
Крещение
26.03.1895 ст.
Крещение состоялось в Успенской церкви села Болгар Спасского уезда Казанской губернии. Восприемниками при крещении были - села Болгар запасный рядовой Савелий Стефанов ПУДОВКИН и крестьянина Макария А... Показать все
Смерть
Неизвестно