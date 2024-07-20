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Пудовкина Мария Антиповна

Место рождения

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.03.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

Вычислено 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1895 ст.

Отец: Пудовкин Антип Степанович

Мать: Пудовкина Матрона Максимовна

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
26.03.1895 ст.
Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение состоялось в Успенской церкви села Болгар Спасского уезда Казанской губернии. Восприемниками при крещении были - села Болгар запасный рядовой Савелий Стефанов ПУДОВКИН и крестьянина Макария А... Показать все
Смерть
Неизвестно

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