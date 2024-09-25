Матрона Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1835 г.р.

Дети

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Ефремович

Рождение ребёнка
04.04.1858 ст.

Дочь: Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Ефремович

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZS-7LXN?wc=QGZ2-P31%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1588887140&cc=1931806&i=6
Рождение ребёнка
23.09.1860 ст.

Сын: Пудовкин Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Ефремович

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.01.1863 ст.

Сын: Савва Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Ефремович

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89Z9-QZ4H?i=1&wc=QGTG-HDZ%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1589605496&cc=1931806
Рождение ребёнка
01.04.1865 ст.

Сын: Пудовкин Антип Степанович

Отец ребёнка: не указан

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZM-K8P6?i=10&wc=QPSY-62Q%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1589605492&cc=1931806 незаконнорожденный. Отчество по крестному отцу - Степану Евс... Показать все
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Зиновья

Отец ребёнка: не указан

дата вычислена
Смерть
Неизвестно

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