Матрона Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Ефремович
Рождение ребёнка
04.04.1858 ст.
Дочь: Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Ефремович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZS-7LXN?wc=QGZ2-P31%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1588887140&cc=1931806&i=6
Рождение ребёнка
23.09.1860 ст.
Отец ребёнка: Яков Ефремович
Рождение ребёнка
03.01.1863 ст.
Сын: Савва Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Ефремович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89Z9-QZ4H?i=1&wc=QGTG-HDZ%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1589605496&cc=1931806
Рождение ребёнка
01.04.1865 ст.
Сын: Пудовкин Антип Степанович
Отец ребёнка: не указан
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZM-K8P6?i=10&wc=QPSY-62Q%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1589605492&cc=1931806 незаконнорожденный. Отчество по крестному отцу - Степану Евс... Показать все
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Зиновья
Отец ребёнка: не указан
дата вычислена
Смерть
Неизвестно