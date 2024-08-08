Шлепова (Дубова) Евдокия Георгиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлепова (Дубова) Евдокия Георгиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1866

Отец: Дубов Егор Константинов

Мать: Екатерина Михайлова

Рождение ребёнка
25.08.1889

Дочь: Шлепова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Шлепов Михаил Фаддеев

Рождение ребёнка
26.04.1897 ст.

Дочь: Шлепова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Шлепов Михаил Фаддеев

Рождение ребёнка
1902

Сын: Шлепов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Шлепов Михаил Фаддеев

Смерть
Неизвестно

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