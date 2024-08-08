Шлепова (Дубова) Евдокия Георгиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1866
Отец: Дубов Егор Константинов
Мать: Екатерина Михайлова
Рождение ребёнка
25.08.1889
Дочь: Шлепова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Шлепов Михаил Фаддеев
Рождение ребёнка
26.04.1897 ст.
Дочь: Шлепова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Шлепов Михаил Фаддеев
Рождение ребёнка
1902
Сын: Шлепов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Шлепов Михаил Фаддеев
Смерть
Неизвестно