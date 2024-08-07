Шлепов Александр Михайлович
Место рожденияРоссия, Ярославская, Переславский
Дата рождения1902
Дата смерти26.07.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
01.01.1922
Сын: Шлепов Николай Александрович
Мать ребёнка: (Романова) Анна Иванова
Рождение ребёнка
18.02.1924
Дочь: (Шлепова) Александра Александровна
Мать ребёнка: (Романова) Анна Иванова
Рождение ребёнка
09.01.1930
Дочь: (Шлепова) Валентина Александровна
Мать ребёнка: (Романова) Анна Иванова
Рождение ребёнка
1932
Сын: Шлепов Сергей Александрович
Мать ребёнка: (Романова) Анна Иванова
Смерть
26.07.1941
Похороны
26.07.1941