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Шлепов Александр Михайлович

Место рождения

Россия, Ярославская, Переславский

Дата рождения

1902

Дата смерти

26.07.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Шлепов Михаил Фаддеев

Мать: Шлепова (Дубова) Евдокия Георгиева

Рождение ребёнка
01.01.1922

Сын: Шлепов Николай Александрович

Мать ребёнка: (Романова) Анна Иванова

Рождение ребёнка
18.02.1924

Дочь: (Шлепова) Александра Александровна

Мать ребёнка: (Романова) Анна Иванова

Рождение ребёнка
09.01.1930

Дочь: (Шлепова) Валентина Александровна

Мать ребёнка: (Романова) Анна Иванова

Рождение ребёнка
1932

Сын: Шлепов Сергей Александрович

Мать ребёнка: (Романова) Анна Иванова

Смерть
26.07.1941
Похороны
26.07.1941

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