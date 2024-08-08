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Дубов Егор Константинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831 ст.

Дата смерти

06.05.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831 ст.

Отец: Дубов Константин Иванов

Мать: Евдокия Данилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Михайлова

Рождение ребёнка
04.02.1866

Дочь: Шлепова (Дубова) Евдокия Георгиева

Мать ребёнка: Екатерина Михайлова

Смерть
06.05.1911 ст.

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