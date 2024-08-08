Дубов Егор Константинов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831 ст.
Дата смерти06.05.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831 ст.
Отец: Дубов Константин Иванов
Мать: Евдокия Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Михайлова
Рождение ребёнка
04.02.1866
Дочь: Шлепова (Дубова) Евдокия Георгиева
Мать ребёнка: Екатерина Михайлова
Смерть
06.05.1911 ст.