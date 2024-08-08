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Шлепов Михаил Фаддеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1854

Дата смерти

10.06.1923

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1854

Отец: Шлепов Фаддей Михайлов

Мать: Праскева Карпова

Рождение ребёнка
25.08.1889

Дочь: Шлепова Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Шлепова (Дубова) Евдокия Георгиева

Рождение ребёнка
26.04.1897 ст.

Дочь: Шлепова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Шлепова (Дубова) Евдокия Георгиева

Рождение ребёнка
1902

Сын: Шлепов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Шлепова (Дубова) Евдокия Георгиева

Смерть
10.06.1923

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