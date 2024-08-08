Шлепов Михаил Фаддеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1854
Дата смерти10.06.1923
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1854
Отец: Шлепов Фаддей Михайлов
Мать: Праскева Карпова
Рождение ребёнка
25.08.1889
Дочь: Шлепова Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Шлепова (Дубова) Евдокия Георгиева
Рождение ребёнка
26.04.1897 ст.
Дочь: Шлепова Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Шлепова (Дубова) Евдокия Георгиева
Рождение ребёнка
1902
Сын: Шлепов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Шлепова (Дубова) Евдокия Георгиева
Смерть
10.06.1923